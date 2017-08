OL : Aulas veut faire payer BeInSports pour le PSG

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Afin d'essayer de réduire l'écart financier entre le Paris Saint-Germain et ses rivaux français, Jean-Michel Aulas souhaite que BeInSports mette beaucoup plus d'argent dans l'achat des droits TV du foot français. Rappelant que le chaîne sportive appartenait, tout comme le PSG, au Qatar, le président de l'Olympique Lyonnais estime que l'heure des cadeaux est terminée et qu'en investissant plus, BeInSport pourrait contribuer à un meilleur équilibre.

« On parle de la revalorisation de nos droits télévisés dans le futur. Ce qui est formidable dans le contexte économique français, c’est que l’on a considéré qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts entre le PSG et BeIN Sports. Alors que BeIN et le PSG sont de la même maison, la même structure capitalistique. C’est le même Etat qui finance. On pourrait imaginer, si on veut rééquilibrer les choses, que BeIN devienne l’un des diffuseurs les plus importants de la Ligue française en élevant le montant de droits redistribués, ce qui aurait dû être fait lors du dernier appel d’offres. Dans cette hypothèse, cela permettrait de réduire les inégalités existantes avec les moyens très supérieurs du PSG… », a expliqué, dans Le Monde, le président de l’Olympique Lyonnais.