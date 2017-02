Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Au lendemain de la défaite dans le derby contre Saint-Etienne, avec en plus la double expulsion de Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso, Jean-Michel Aulas a décidé de frapper fort. Invité d'OL-TV, le président de l'Olympique Lyonnais a en effet annoncé que les deux joueurs qui ont vu rouge à Geoffroy-Guichard seront punis financièrement par l'OL. Car Jean-Michel Aulas estime que ce qu'ils ont fait va pénaliser lourdement le club, et ça il ne l'accepte pas.

« Bruno avait bien insisté sur le jeu, l’engagement physique mais surtout de respecter les lois du jeu car quand on est expulsé on se pénalise soi-même, mais on pénalise surtout le groupe pour la suite. C’est vrai que Rachid et Corentin ont voulu se faire justice, probablement après des choses qui sont intervenues, et on ne veut pas voir cela. Avec Bruno, nous en avons parlé ce matin et on a décidé de les sanctionner financièrement un peu comme en Angleterre afin de faire en sorte que par rapport aux supporters, au club et à leurs copains et qu’on aspire à gagner beaucoup d’argent, ce qui est normal, on accepte aussi des sanctions qui seront à la hauteur de leurs réactions. Je les aime bien, mais ils vont être sanctionnés lourdement », a prévenu Jean-Michel Aulas, sans donner les détails de cette punition.