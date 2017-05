OL : Aulas trouve le successeur de Prêcheur à... Lyon

Dans : OL, Info.

Alors que Gérard Prêcheur ne devrait pas faire de vieux os à l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas envisage de nommer un coach maison à la tête de son équipe féminine.

Après une saison plus que mitigée, et notamment en Ligue 1, le club rhodanien s'apprête à vivre une inter-saison mouvementée. De nombreux changements sont attendus dans l'organigramme du club, et à tous les étages. Dans l'objectif de rendre sa politique encore meilleure, Jean-Michel Aulas va redistribuer certaines cartes... en faisant du neuf avec du vieux.

Arrivé en 2014, Gérard Prêcheur, qui réalise une nouvelle saison brillante avec l'équipe féminine de l'OL, avec notamment une qualification en finale de la Ligue des Champions, ne poursuivra pas sa route dans le Rhône. Alors qu'il entretient des relations tendues avec plusieurs dirigeants rhodaniens, le technicien de 57 ans n'a pas reçu de prolongation de contrat. Par conséquent, son départ est acté. Et son remplaçant ne fait pratiquement plus aucun doute. Si les pistes étrangères menant à Pia Sundhage (Suède) et Ralf Kellermann (Wolfsburg) sont étudiées, cette place sur le banc des Fenottes semble promise à... Maxence Flachez. Coach du groupe Pro 2 en CFA depuis 2015 après avoir entraîné les U19 de l'OL, l'ancien défenseur de Lyon devrait prendre un peu de grade en étant nommé à la tête de l'équipe féminine, selon L'Equipe. C'est en tout cas la solution la plus crédible du moment. Reste à savoir si elle sera maintenue...