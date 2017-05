OL : Aulas salive plus devant l'Europe que devant la Ligue 1

Dans : OL, Europa League, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais jouera une partie de son avenir européen ce mercredi à partir de 18h30 à l'Amsterdam Arena, la finale de l'Europa League n'étant plus un rêve très lointain. Alors que seul l'Ajax peut priver son club de disputer la première finale continentale de son histoire, Jean-Michel Aulas admet que cette perspective est forcément plus excitante que jouer la 4e place en Ligue 1. Et forcément, le président de l'OL y voit là une des raisons des performances parfois décevantes de son équipe ces derniers temps en championnat.

Mais Jean-Michel Aulas pardonnera encore plus facilement à ses joueurs si ces derniers décrochent un ticket pour la finale et une victoire en Europa League. « Pour moi en tous cas, c’est beaucoup plus fort qu’une place sur le podium. Ça n’a pas de comparaison. Surtout que bon, le podium est bien habité cette année. Mais sur le plan de la référence, de l’histoire, c’est quelque chose qui n’est pas comparable. C’est peut-être la raison pour laquelle, à partir du moment où on s’est accrochés à cette Europa League, on n’a peut-être pas, inconsciemment, été aussi performants dans tous les matchs de championnat », admet le président de l’Olympique Lyonnais, qui espère probablement que l’OL ne perdra pas tout au final.