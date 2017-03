OL : Aulas sait à quoi va servir le nul à Bordeaux

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais peut analyser de deux manières le nul de vendredi soir à Bordeaux. Sur le plan positif, l'OL a évité de voir revenir les Girondins à un point grâce au but égalisateur de Mammana. Mais sur le plan négatif, la formation de Genesio a probablement laissé filer définitivement le podium, et peut céder du terrain à l'ASSE et l'OM. Pour Jean-Michel Aulas, ce match à Bordeaux, dans un scénario compliqué, va servir notamment lors de la double confrontation face à l'AS Rome.

« C’est mitigé. On avait l’impression qu’on pouvait faire un peu plus. Bordeaux est une équipe redoutable et en forme. On a su revenir et ce n’était pas facile. On pouvait perdre ce match mais on aurait dû le gagner. Donc je le répète, c’est un sentiment mitigé. Il faut retenir ce match nul. Bordeaux avait pris la décision de jouer derrière et en contres. C’est un match qui va nous permettre de prendre confiance avant les matchs de Ligue Europa. Il faut rester positif même s’il y avait la place pour gagner ce match », a confié le président de l'Olympique Lyonnais, qui tient à évacuer le côté négatif de ce 1-1 pour y voir du bon. On verra si l'avenir confirme cette version optimiste.