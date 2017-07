OL : Aulas refuse un loft, il s'occupe personnellement des départs !

Dans : OL, Mercato.

L'Olympique Lyonnais a recruté en force durant ce mercato, mais Jean-Michel Aulas n'a pas l'intention d'avoir un effectif qui ressemble à une armée mexicaine lors de la totalité de la saison 20172018. C'est pour cela que des départs devraient également s'enchaîner d'ici la fin du mercato. Si l'OL semble devoir se passer rapidement de Christophe Jallet, attendu ce mardi à Nice après avoir été libéré de sa dernière année de contrat, le défenseur ne sera pas le seul à ranger son casier à Lyon.

Et le président de l'Olympique Lyonnais a été clair et précis, il va lui même prendre le dossier des départs en main, histoire que cela ne traîne pas trop. « Il n'y aura pas de loft. J'ai donné comme consigne de faire les recrutements qu'il souhaitait et après je m'occuperai personnellement de faire partir ceux qui devront partir », a fermement prévenu Jean-Michel Aulas, histoire de bien faire comprendre que l'OL ne traînera pas des joueurs supplémentaires et non désirés pendant un an. Bien évidemment, le patron de l'OL n'a pas dévoilé les identités de ceux qui sont concernés par ces futurs départs, mais on regarde forcément du côté de la défense.