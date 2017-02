OL : Aulas refuse l'étiquette de comploteur à la FFF

Dans : OL, Ligue 1.

Le 18 mars prochain auront lieu les élections à la Fédération Française de Football où Noël Le Graët aura face à lui une vive concurrence regroupée autour de Jacques Rousselot, à qui il avait promis la place de président, avant de revenir sur son engagement. Dans son camp, et sur sa liste, l'actuel président de la FFF peut compter sur Jean-Michel Aulas. Mais forcément, le fait que le patron de l'OL soit du côté de Noël Le Graët suscite quelques commentaires du camp d'en face qui pense que Jean-Michel Aulas a déjà une idée derrière la tête en entrant ainsi à la Fédération.

Une candidature intéressée que le président de l'Olympique Lyonnais dément totalement. « Si je vais à la Fédération c’est pour m’occuper de la DTN, c’est-à-dire pour rapprocher la DTN et l’organisation de la formation. Si je m’engage, ce n’est pas pour revendiquer quoi que ce soit en termes de présidence auprès de Noël Le Graët. Je revendique simplement de me faire plaisir et de faire progresser le football, avec une coupe du monde féminine en 2019 dont la finale sera à Lyon et pour moi c’est très important que le football français d’une manière générale progresse et en particulier qu’on puisse gagner cette coupe du monde 2019 », a précisé, dans Le Progrès, Jean-Michel Aulas, qui n’envisage pas un autre rôle que celui-là à la Fédération Française de Football.