OL : Aulas reconnaît une boulette avec le recrutement de Nkoulou

Dans : OL, Mercato, OM.

Dans le groupe comme tous les autres selon Bruno Genesio, Nicolas Nkoulou n’est pourtant toujours pas revenu sur les terrains depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations victorieuse avec le Cameroun. Une période forcément difficile à vivre pour l’ancien marseillais, qui était annoncé comme le futur patron de la défense lyonnais après le départ de Samuel Umtiti. Mais ses performances décevantes et ses problèmes physiques ont provoqué sa disparition de la circulation ces derniers mois. Interrogé sur ce cas précis par L’Equipe, Jean-Michel Aulas a bien voulu admettre que l’OL avait ses torts. Pas sur le plan sportif toutefois, mais plutôt au niveau médical.

« Pour moi, il y a une seule déception, pas un échec, c’est Nicolas. Mais qui aurait pu me dire qu’il allait être blessé. Tout le monde le savait ? (silence) Probablement. Donc, échec du médecin, au moment de la visite médicale. OK, d’accord, je l’admets. Mais c’est une erreur de médecin, pas une erreur de recrutement », a souligné le président lyonnais, qui accuse donc clairement sa cellule médicale, et notamment son ancien docteur, Emmanuel Orhant, parti entre temps à la FFF.