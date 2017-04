Dans : OL, Coupe de la Ligue, Coupe, PSG.

La Ligue de Football Professionnel a déjà annoncé que le Paris Saint-Germain allait devoir payer les dégâts causés par ses supporters au stade du Parc OL. Et du côté de Lyon, prévient que l'addition sera lourde pour le club de la capitale.

Cent sièges cassés, ou presque, des tags laissés un peu partout et des WC cassés, le passage de certains supporters du PSG dans le stade de Lyon a laissé des traces. Et tandis que les autorités s'offusquent et promettent des sanctions, du côté de l'Olympique Lyonnais on fait les comptes car il va désormais falloir vite réparer cette partie des tribunes. Selon L'Equipe, l'OL aurait chiffré à « plusieurs centaines de milliers d’euros » le montant des dégâts, un chiffre qui paraît énorme, mais que les dirigeants lyonnais sont en mesure de justifier.

S'il admet que tout cela ne coûtera rien au final à son club, puisque c'est le Paris Saint-Germain qui paiera et que des assurances avaient été prévues, Jean-Michel Aulas admet avoir été choqué en voyant l'état de son stade après le passage des supporters du PSG. « Dans le contrat de location de mise à disposition du stade, il y avait ces cas de figure. Et puis, il y a les assurances. Mais ça ne remplacera pas cette vision que j’ai eu en visitant les lieux, des lieux de désolation », confie le président de l’Olympique Lyonnais, qui sera attentif à la sanction de la commission de discipline, laquelle doit étudier jeudi prochain ce dossier.