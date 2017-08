OL : Aulas provoque Riolo avec Mariano Diaz

Dans : OL, Ligue 1.

Entre Jean-Michel Aulas et Daniel Riolo, c'est l'amour vache. Samedi, le président de l'Olympique Lyonnais et le journaliste de RMC s'étaient invectivés via Twitter suite au départ de Nicolas Nkoulou au Torino. Mais ce dimanche, c'est Jean-Michel Aulas qui est venu coller un bon tacle par derrière à Daniel Riolo suite à la victoire de l'OL contre Strasbourg avec un doublé de Mariano Diaz. L'occasion pour le patron de l'Olympique Lyonnais de venir chatouiller son journaliste préféré.

« Je m'interroge pour savoir ce que va dire D Riolo ce soir sur le recrutement de M Diaz ? Il va peut être retourner sa veste ? Comme dab ? », a lancé Jean-Michel Aulas, histoire de mettre en avant la performance de son attaquant, lequel avait fait l'objet de gros doutes de la part de pas mal de monde et pas que Daniel Riolo. Ayant mis 1 euro dans le juke-box, la président de l'OL espère probablement que la musique va repartir...