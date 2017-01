OL : Aulas promet un gros coup au mercato et donne un indice

Dans : OL, Mercato.

Auteur d'un début d'année 2017 de haute voltige, l'Olympique Lyonnais veut surfer sur sa bonne vague en tentant « de réaliser une grosse opération au mercato »... C'est en tout cas la volonté du président Aulas.



En 2017, Jean-Michel Aulas met les petits plats dans les grands. Le président rhodanien a déjà recruté l'Américaine Alex Morgan, la meilleure joueuse au monde, pour renforcer son équipe féminine. Et JMA souhaite désormais en faire de même avec son équipe masculine. C'est ce qu'il a avoué après la belle qualification de Lyon en seizièmes de finale de la Coupe de France contre Montpellier dimanche (5-0). « Actuellement, on essaye de réaliser une grosse opération au mercato, mais il faut être discret. Je ne sais pas si ça pourra se faire, mais cela vaut le coup de la tenter. On essaye de se renforcer avec cela. Gérard va nous aider car il faut parler anglais pour cette opération », a déclaré, sur OL TV, Aulas, qui avoue donc que l'OL tente actuellement de recruter un grand joueur lors de ce mercato hivernal.

Cette information n'est pas forcément nouvelle puisque le patron de l'OL maintient juste sa ligne de conduite pour faire un recrutement qualitatif. Aulas écarté l'idée de l'arrivée d'un second couteau et s'oriente vers un profil clairement étranger. Reste maintenant à savoir quel est ce fameux joueur de classe internationale, alors que les noms de Cafu ou Depay ont été murmurés dernièrement.