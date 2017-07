OL : Aulas prévient, il peut craquer à tout moment pour un milieu brésilien

Dans : OL, Mercato.

En marge de la présentation de Ferland Mendy, Jean-Michel Aulas a inévitablement fait le tour du marché des transferts lyonnais, très actif en cette fin du mois de juin.

L’arrivée de Mariano Diaz a été confirmée comme imminente, et pourrait être scellée la semaine prochaine, d’autres dossiers sont en cours, y compris en défense centrale, et pourquoi pas au milieu de terrain. Ainsi, le président de l’OL a lancé une petite bombe en expliquant qu’il lorgnait sur un joueur suivi par Florian Maurice, et pourrait bien se laisser aller à une petite folie.

« On nous a parlés avec Florian Maurice d’un milieu de terrain brésilien. On peut choisir de changer de stratégie et le recruter », a expliqué JMA, qui met ainsi l’eau à la bouche de ses supporters. Et en même temps, le président lyonnais se rend tout de même compte que, malgré les promesses de temps de jeu grandissant pour Tousart, Darder et Ferri, les départs de Tolisso et Gonalons pourraient aussi être compensés par l’arrivée d’un élément extérieur.