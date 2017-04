OL : Aulas fait une déclaration choc sur l'avenir de Lacazette à Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'affaire semblait entendue, et Alexandre Lacazette l'avait lui même reconnu en début d'année, son départ de l'Olympique Lyonnais lors du prochain mercato était dans les tuyaux. Il fallait juste trouver un club suffisamment riche pour s'offrir le meilleur buteur français de Ligue 1. Mais ce dimanche, s'exprimant sur TF1, Jean-Michel Aulas a totalement relancé les supputations sur Alexandre Lacazette, laissant clairement entendre que l'OL n'avait pas du tout renoncé à l'idée de conserver son buteur vedette pour la saison prochaine.

« On est prêt à faire des folies que l'on n'a jamais faites pour garder Alexandre Lacazette. Et cela parce que les finances sont bonnes, parce qu'on a des ambitions et aussi parce que l’OL sera bientôt dans les dix meilleurs clubs européens, a lancé Jean-Michel Aulas, qui a toutefois reconnu qu’il n’allait pas forcer son buteur à rester à Lyon si ce dernier ne le souhaitait pas. Bien sûr, il faudra écouter Alexandre parce que c'est un grand homme et un grand joueur. » C'est ce dernier critère qui semble le plus compliqué à atteindre, Alexandre Lacazette ayant ouvertement confié qu'il souhaitait s'offrir un nouveau challenge.