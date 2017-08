OL : Aulas persiste et signe pour Mammana !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Transféré au Zénith Saint-Petersbourg pour environ 16ME au mercato, Emanuel Mammana fait beaucoup parler chez les supporters de l’Olympique Lyonnais. Pour la majorité des fans rhodaniens, l’international argentin aurait dû rester au club. Mais depuis plusieurs jours, Jean-Michel Aulas ne l’entend pas de cette oreille. Le patron de l’OL persiste et signe dans une interview accordée à France Football. Selon lui, l’offre était irrefusable…

« Emanuel est sûrement un bon joueur, mais il n’a pratiquement pas joué la saison dernière. Quand on a la possibilité de céder un très jeune élément près de deux fois et demi le prix auquel on l’a acheté » a confié le président de l’OL avant de confirmer que le joueur n’entrait pas dans les plans de Bruno Génésio, très critiqué sur les bords du Rhône pour ce choix. « Ce dernier n’était pas une priorité pour les entraîneurs et mon rôle est de valider les choix de mes techniciens ». Des déclarations qui feront beaucoup parler à Lyon, au moment où Nicolas Nkoulou a été cédé au Torino et que Mapou Yanga-Mbiwa est donc toujours dans l’effectif de l’OL.