OL : Aulas pense tenir son renfort tant désiré

Dans : OL, Info, Mercato.

Attendu depuis de longs mois du côté de l'Olympique Lyonnais, le fameux nouveau directeur sportif devrait bel et bien être Juninho, même si son arrivée n'est pas encore programmée.

Pour renforcer considérablement l'OL, dans l'objectif de retrouver les hauteurs de la Ligue 1 et la Ligue des Champions dès la saison prochaine, Jean-Michel Aulas a dépensé près de 40 ME sur le mercato pour recruter six nouveaux joueurs, tout en encaissant dans le même temps 120 ME grâce notamment aux ventes records de Tolisso et de Lacazette. Cet été, le président rhodanien a donc été très actif. Et ce n'est pas fini puisqu'un milieu de terrain défensif est attendu avant la fin du mois d'août, date à laquelle JMA aimerait bien accueillir le nouveau directeur sportif, qui devrait être Juninho.

« On avance. Je pense qu'on est sur le point d'aboutir dans cette voie-là. Il y a à trouver non seulement les conditions de son arrivée sur le plan administratif, mais aussi sur le plan financier. On veut aussi qu'il prépare ses diplômes. On discute. Mais j'espère qu'avant la fin du mois d'août, on aura une bonne nouvelle. Et si ce n'est pas tout de suite, ce sera dans les semaines qui viennent », a avoué, dans Team Duga, le président Aulas, qui estime donc que le retour de l'ancienne légende offensive de l'OL est en très bonne voie tout en réclamant un peu de patience.