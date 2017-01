OL : Aulas parle aux « supporters qui ont gagné tous les titres »

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas a beau être désormais Officiel de la Légion d’Honneur, il n'oublie pas une tradition qui lui est chère, à savoir souhaiter ses voeux via une vidéo diffusée sur le site de l’Olympique Lyonnais. Toujours aussi enthousiaste, le président de l’OL a donc tenu à saluer les supporters de Lyon dont il fait carrément les meilleurs de France.

« J’ai le bonheur de m’adresser aux supporters de l’Olympique Lyonnais pour leur souhaiter une très très bonne année 2017, durant laquelle nous allons faire en sorte que comme lors de toutes les années précédentes l’Olympique Lyonnais soit au plus haut niveau, dans un stade magnifique avec des supporters qui ont gagné tous les titres de meilleurs supporters ces dernières semaines. Et puis à tous nos joueurs, à ceux qui entourent les joueurs et son très importants, au coach Bruno, je fais des voeux de bonne et très heureuse année 2017 », a confié Jean-Michel Aulas, alors que l’entraînement reprend ce dimanche 1er janvier au Groupama Training Center. Une séance où le patron de l’Olympique Lyonnais sera probablement présent.