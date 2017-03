Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe, PSG.

Après la victoire de l'Olympique Lyonnais, dimanche contre le TFC, tout le monde avait déjà la tête du côté de Rome au sein du club rhodanien. Et notamment Jean-Michel Aulas. Même s'il se réjouit de la forme actuelle de l'OL, le président de Lyon ne veut surtout pas en faire des tonnes avant les retrouvailles avec la Roma jeudi prochain. Jean-Michel Aulas a bien vu avec le PSG qu'il était plus prudent de rester sobre et d'attendre que le match se joue avant de se lancer dans propos qu'il pourrait regretter.

« C’est un scénario un peu chanceux. Même si on a bien joué et dominé les débats, Toulouse aurait pu marquer d’entrée deux fois.Ça veut dire qu’on a encore du chemin à parcourir si on veut être efficace jeudi à Rome. Le plus dur, c’était d’assurer le match après une bonne performance en coupe d’Europe. C’est extrêmement difficile de bien gérer mais Bruno a su bien doser son équipe. Mission accomplie. Ça nous permet de continuer sur une spirale positive. La jurisprudence parisienne va ou inciter à la prudence mais il faudra attaquer et marquer des buts jeudi. Ça va être spectaculaire », promet Jean-Michel Aulas, qui évite donc de s’enflammer.