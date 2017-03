OL : Aulas ne croit pas du tout à une remontade de la Roma

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

A la veille du match retour des huitièmes de finale de l'Europa League entre l'AS Rome et l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a le moral. Pour ce qui sera son 200e match européen comme patron de l'OL, il a une confiance absolue dans son équipe. Et même si depuis Barça-PSG, les certitudes ne semblent plus être de mise dans le football, Jean-Michel Aulas estime que Maxime Gonalons et ses coéquipiers ont les moyens de sérieusement contrarier les joueurs romains au Stadio Olimpico, et de continuer leur route dans cette Europa League.

« Grâce (sic) à cette défaite du PSG, on a tous en tête qu’on peut perdre ce match, que la Roma peut gagner, mais on a l’expérience et une volonté particulièrement incroyable. On sait que tout est possible, mais je n’imagine pas une seconde qu’on puisse se faire remonter complètement. J’imagine qu’on va marquer des buts, qu’on va s’agripper et qu’on va jouer pour gagner ce match. Même si la jurisprudence PSG est dans nos têtes, elle est là de manière curative, mais pas pour nous inhiber par rapport à notre envie qui sera irrésistible. Tous les gars, les entraîneurs, les supporters savent que nous n’aurons pas une telle opportunité très souvent », a confié Jean-Michel Aulas, histoire de booster l'Olympique Lyonnais.