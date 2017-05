Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Jean-Michel Aulas (après la défaite de l'Olympique Lyonnais 1-4 à Amsterdam en demi-finale aller d'Europa League) : « On n’est pas bien avec ce 4-1. Quand on analyse ce match, on se rend compte qu’à 3-1, on a une occasion de 3-2, je ne dis pas que l’occasion était immanquable, car il y avait un bon gardien en face. Mais on a aussi pris des buts sur des erreurs. Jusqu’au premier but, on avait résisté et montré de belles choses. On a aussi vu des choses moins positives. Il faut se souvenir de 2001 à Bruges où nous avions perdu 4-1 et on avait fait un retour fantastique avec un merveilleux public et une qualification. Je sais que le stade sera plein jeudi prochain pour un exploit qui sera difficile, mais possible. Il ne faut pas se leurrer, ce sera difficile à renverser. Mais on aura nos atouts, puisqu’on a vu qu’Alexandre est de retour, il va aller mieux et jouera dimanche contre Nantes. Il faut se raccrocher à un retour toujours possible. Sur le contenu du match, il y avait mieux à faire que 4-1 (…) Il faut savoir discerner le résultat et la manière, et il y a des espoirs. Si on marque très vite, cela peut changer la donne (…) Je n’ai pas parlé trop discuté avec les joueurs, car c’est moi qui ai parlé dans le vestiaire. Il faut les aider pour qu’ils comprennent que tout n’est pas terminé. L’Ajax a eu des opportunités et nous on a fait des erreurs qu’on ne reproduira pas. Non ce n’est pas une soirée cauchemardesque, on sait ce qu’il reste à faire pour se qualifier. Ce n’est pas dans l’esprit de l’OL de baisser les bras (…) Non on ne peut pas dire qu’on se sort bien, car on a eu des opportunités de marquer d’autres buts (…) Il faut se mettre dans une spirale positive et on saura se créer des occasions. Ce sera difficile, mais on aura des opportunités et il faudra les jouer à fond. »