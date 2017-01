OL : Aulas n’a pas vu le problème Gaspar arriver

Dans : OL, Mercato.

Très rassurant ces dernières semaines quand il évoquait l’avenir de Jordy Gaspar, Jean-Michel Aulas s’est rendu compte que le dossier était en train de lui filer entre les mains.

La signature du contrat professionnel du jeune latéral droit n’a pas abouti, et le joueur s’oriente vers un changement de club au mois de juin. Son agent a fait une sortie médiatique sans concession, expliquant tout simplement que Lyon ne faisait plus partie des priorités pour l’avenir de Gaspar. Interpellé sur les réseaux sociaux sur ce qui risque de se terminer par un départ prématuré et pour zéro euro, Jean-Michel Aulas a accusé l’agent du joueur, expliquant que pour lui, tout était en bon ordre jusqu’à ce rebondissement.

« Soyez réaliste. S’il devait partir, c’est que son agent l’oriente. Je l’ai reçu pendant deux heures avec ses parents et ils semblaient ok », a expliqué le patron de l’OL, qui va désormais devoir ramer pour boucler ce dossier, alors que Gaspar et son agent annoncent avoir plusieurs pistes intéressantes pour signer professionnel.