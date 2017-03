OL : Aulas lui pardonne, pas de plainte contre l'auteur du selfie

Dans : OL, Ligue 1.

Agé de 15 ans, un jeune supporter de l'Olympique Lyonnais avait eu l'idée saugrenue de pénétrer sur la pelouse du stade du Parc OL lors du match contre Dijon afin de réaliser un selfie avec Alexandre Lacazette et Memphis Depay, juste après le but égalisateur de Corentin Tolisso. Et bien évidemment, content de son exploit peu commun, il a mis en ligne sa photo, plutôt réussie, sur son compte Facebook. Cela a évidemment permis au club de rapidement identifier l'auteur de ce selfie qui s'était clairement mis hors-la-loi en venant sur le terrain.

Mais, si la possibilité d'une plainte avait été évoquée du côté de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas semble avoir compris que cette histoire ne valait pas une telle décision après avoir discuté avec le jeune homme en question. « J’ai eu ce jeune garçon, il s’est excusé. A partir de là, j’apprécie les gens intelligents, cela lui servira de leçon », a confié, dans Le Progrès, le président de l'OL, qui ne veut pas non plus que cette histoire pénalise trop l'auteur du selfie, même si on peut comprendre que le club rhodanien soit forcément attentif aux problèmes de sécurité.