OL : Aulas lance un mythique « Vous n’êtes pas plus peureux que moi, merde ! »

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

On pense ce que l'on veut de Jean-Michel Aulas, mais le président de l'Olympique Lyonnais a fait fort jeudi soir en réussissant à faire revenir un peu de calme dans l'un des virages du stade du Parc OL, le président du club rhodanien allant même jusqu'à suivre la première période avec ses propres supporters. Micro dans la main, Jean-Michel Aulas avait même parlé aux fans du Virage Sud, obtenant que ceux qui étaient allés sur la pelouse pour se protéger des jets de pétards reviennent dans la tribune.

Et dans une vidéo diffusée par @brigadelyon, on peut même entendre le message court mais musclé du patron de l'Olympique Lyonnais à destination des supporters, lequel a fait mouche. « Vous n’êtes pas plus peureux que moi, merde ! Donc, je viens voir le match avec vous, mais vous reprenez votre place dans la tribune. Des sanctions seront prises contre les Turcs qui ont envoyé des pétards et des bâtons », a lancé un Jean-Michel Aulas visiblement très déterminé...et qui a eu gain de cause.