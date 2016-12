OL : Aulas lâche une info sur une piste chaude du mercato

Dans : OL, Mercato, Dijon.

Concentré sur du… hockey sur glace ce jeudi soir à l’occasion du match entre Lyon et Grenoble au Parc OL devant 25.000 spectateurs, Jean-Michel Aulas n’en oublie pas pour autant l’actualité de son club de football. Et c’est bien évidemment le mercato dont il s’agit. Titillé par un internaute qui lui conseillait de recruter Loïs Diony, le président rhodanien n’a pas fait dans la langue de bois, reconnaissant qu’il avait le jeune buteur de Dijon dans son viseur. Ce dernier s’est fait remarquer cette saison en Ligue 1, avec sa pointe de vitesse, son jeu physique et son sens du but. Mais en toute franchise, Jean-Michel Aulas a avoué qu’il n’était pas certain que le joueur formé à Bordeaux puis à Nantes veuille rejoindre Lyon, et surtout que Dijon soit consentant à le lâcher.

« Est-ce qu’il est intéressé ? Oui, je le connais, mais Dijon n’est pas trop d’accord », a ainsi glissé Jean-Michel Aulas, laissant entendre qu’il avait déjà tâté le terrain en ce sens. Il faut dire que le club de Côte d’Or joue son maintien, et a clairement besoin de son meilleur buteur.