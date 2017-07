OL : Aulas l'annonce, le mercato de Lyon va continuer !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

La signature ce vendredi de Mariano Diaz n'est pas le point final du mercato déjà très ambitieux de l'Olympique Lyonnais, puisque Jean-Michel Aulas l'a clairement fait savoir, il va encore finaliser des transferts avec des grands clubs européens. Le patron de l'OL n'a cependant pas voulu en dire plus sur les profils recherchés, mais le message qu'il souhaite faire passer est clair, Lyon a de grosses ambitions nationales et européennes et Jean-Michel Aulas veut le démontrer durant ce marché estival des transferts.

« On est lancé dans un recrutement haut de gamme (…) Le recrutement va encore se poursuivre cette année, on a des contacts avec des grands clubs européens. Autour des joueurs issus de notre centre de formation, on devait compter quelques uns des meilleurs espoirs de la planète. On a défini un profil de joueurs jeunes, talentueux, qui désirent participer à une aventure triomphante. C'est pour cela qu'on a recruté Memphis il y a 6 mois ou que Bertrand Traoré vient de nous rejoindre. On a des éléments à fort potentiel qui vont faire rêver notre public. C’est la démonstration que l'OL est un club attractif, avec un projet intéressant et qu’il y a une vraie synergie entre ces joueurs de grands talents et l’OL », a expliqué Jean-Michel Aulas, qui promet encore de belles choses à venir à ses supporters. A priori, la prochaine signature devrait être celle d'un défenseur, plusieurs pistes étant à l'étude.