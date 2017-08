OL : Aulas l'annonce Herrera ne vient pas, Lyon cherche en Liga !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Après la victoire de l'Olympique Lyonnais ce vendredi soir à Rennes (1-2), Jean-Michel Aulas a évoqué le dossier du futur milieu de terrain attendu à l'OL. Mais le président du club rhodanien a annoncé que la piste menant à Yangel Herrera avait finalement échoué. Jean-Michel Aulas a cependant révélé que l'Olympique Lyonnais cherchait désormais en Espagne.

« On pensait avoir pratiquement trouvé, du moins on avait bien avancé pour un milieu de terrain car on a vraiment un besoin à ce poste entre les suspensions, les blessés et avec les matches du jeudi en Europa League, on aura besoin d’une deuxième équipe. Mais on ne fera pas n’importe quoi car on a de très bons jeunes derrière (…) C’était un joueur qui n’évoluait pas en Europe. Mais son équipe s’est qualifiée pour une finale de la Ligue américaine. Si c'est un Vénézuélien ? Par exemple, oui (sourire) Mais bon on a avancé sur d'autres pistes et on a confiance en Florian Maurice. On cherche en Espagne, car on a vu que nos joueurs arrivés d’Espagne réussissaient très bien. Cela devrait avancer dans les prochains jours », a expliqué le président de l’Olympique Lyonnais.