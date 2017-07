OL : Aulas l'a poussé dehors ? Valbuena nie en bloc

Dans : OL, Mercato.

Un mois après son arrivée à Fenerbahçe, Mathieu Valbuena est revenu sur son départ de l'Olympique Lyonnais, où il tient à rectifier quelques impressions...

Officiellement transféré pour 1,5 ME en juin dernier, Mathieu Valbuena prend peu à peu ses marques en Turquie, où il s'est engagé pour trois saisons avec Fenerbahçe. Accueilli comme une rock star lors de son arrivée, l'attaquant français vit des jours meilleurs après un passage compliqué à Lyon. Empêtré dans son affaire de la sextape avec Benzema en 2016, l'ancien joueur de l'OM a connu des débuts difficiles à l'OL avant de réaliser une belle saison dernière. Ce qui ne l'a pas empêché de quitter le navire cet été. Mais à sa demande, contrairement à ce qui a été dit...

« À Lyon, j’ai vécu deux années difficiles, mais positives. Toute expérience est toujours bonne à prendre. La première année, j’ai pris beaucoup de coups. Quand je m’inscris dans un projet, j’ai envie de réussir. On pensait que je n’allais pas y arriver, que je n’étais pas adapté au jeu à la lyonnaise et je voulais faire mentir les gens. Ma deuxième année a été très accomplie, j’ai battu mon record de buts sur une saison. Il me restait un an de contrat, mais j’avais envie de partir sur ça et je l’avais dit. Contrairement à ce qui a été dit, Lyon aurait été bien content de me garder, mais je voulais m’en aller sur du positif… À mon arrivée à l’OL, j’étais une recrue phare qui avait porté le maillot de l’OM pendant tant d’années. Je n’étais pas le bienvenu pour pas mal de personnes. Je savais pourquoi j’étais à Lyon, un grand club avec un bon projet », a lancé, sur La Provence, Valbuena, qui avoue donc que le club de Jean-Michel Aulas n'a pas voulu se débarrasser de lui à cause de son très gros salaire. Parole à la défense...