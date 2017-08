OL : Aulas heureux d'avoir fait taire les rageux anti-OL

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas s'est offert samedi soir une petite revanche après la probante victoire de l'Olympique Lyonnais contre Strasbourg. Car même si le patron de l'OL sait que toutes les rencontres ne seront pas aussi faciles que celle face au promu, Jean-Michel Aulas a visiblement très mal vécu les critiques qui lui sont tombées dessus depuis quelques semaines. Pour le président de l'Olympique Lyonnais, ses joueurs ont répondu de la plus belles des façons à ceux qui doutaient de la stratégie rhodanienne, et encore une fois l'OL va tenir son rang.

De quoi permettre à Jean-Michel Aulas de faire fermer quelques bouches, ce qu'il adore. « Je pense qu’il faut faire confiance d’une manière générale aux gens qui ont un peu d’expérience dans le football. Si l’Olympique Lyonnais est n°1 dans la formation, n°1 chez les féminines et est présent en Coupe d’Europe depuis 21 ans, cela veut dire que l’on s’est trompé moins que les autres. Je suis toujours étonné d’entendre des choses qui ne tiennent absolument pas debout. Ce n’est pas parce qu’un joueur comme Mariano n’a jamais joué en Liga avec le Real Madrid, bien qu’il en fasse partie, qu’on doit dire qu’il n’est pas bon. On savait que c’était un bon joueur. Même Zidane nous l’avait certifié. Bertrand Traoré était demandé par tous les grands clubs d’Europe. On s’est battu avec nos moyens. On a réussi. Et puis pour tous les autres joueurs c’est pareil. Tous les postes qui ont été remplacés sont des postes importants (…) Je crois qu’il faut un peu de modestie », a prévenu Jean-Michel Aulas, qui défend ses choix et celle de son staff face à des attaques particulièrement virulente sur les réseaux sociaux.