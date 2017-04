OL : Aulas gardera Genesio...enfin c'est pas sûr

Dans : OL, Ligue 1.

Entraîneur de l'Olympique Lyonnais depuis décembre 2015, Bruno Génésio devrait poursuivre son aventure rhodanienne la saison prochaine, si l'on en croit les dires de Jean-Michel Aulas.

Pour ses grands débuts en tant que coach principal à Lyon, Génésio avait fait fort la saison dernière en redressant son club jusqu'à la deuxième place de la Ligue 1. Mais pour son année de la confirmation, l'entraîneur de 50 ans a un peu plus de mal. Lâché dans la course au podium en championnat, l'OL n'a plus que l'Europa League pour sauver sa saison... Mais malgré des résultats mitigés et les critiques des supporters, Génésio n'est pas sur la sellette. Pas dépendant des futurs résultats sportifs, l'entraîneur lyonnais fait même le bonheur de son président, qui avoue que Génésio colle parfaitement à ses attentes d'un point de vue personnel et professionnel.

« On ne peut rien affirmer pour le moment. Logiquement, il sera toujours là la saison prochaine. Sa présence n’est pas liée au résultat en Ligue Europa. Bruno fait un parcours admirable, même s’il est arrivé avec des a priori négatifs. Pour moi, il existe trois éléments essentiels dans les qualités d’un entraîneur. Un, qu’il s’entende bien avec le président. Deux, qu’il ait tactiquement le niveau pour réagir à des situations difficiles. Je participe à toutes les causeries et je peux vous affirmer que Bruno et son staff sont des travailleurs acharnés dans ce domaine. Et trois, c’est la relation avec les joueurs. On ne peut pas être entraîneur d’une équipe pro ambitieuse, avec des stars, sans être complice avec les joueurs. À Lyon, on a une équipe talentueuse, mais pas toujours facile à gérer. Il y a des égos, des personnalités... Bruno a su garder cette complicité. C’est un bon entraîneur, il progresse. La possibilité qu’il soit toujours là est très grande, car il fait bien son travail », a lancé, sur Le Dauphiné Libéré, le président Aulas, qui confirme donc Genesio à son poste en vue de la saison prochaine.