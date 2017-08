OL : Aulas fulmine, Monaco et le PSG ne jouent pas « la même L1 »

Dans : OL, Ligue 1, Monaco, PSG.

Il y a quelques saisons, Jean-Michel Aulas avait attaqué le PSG, qualifiant le club de la capitale de champion du Qatar là où l'OL, à l'époque 2e de L1, était, selon lui, le vrai champion de France. Le président de l'Olympique s'est calmé sur cette thématique, mais il estime cependant toujours que le Paris Saint-Germain et désormais Monaco sont sur une une autre planète pour des raisons financières et ne constituent pas des adversaires réellement loyaux en Ligue 1.

Dans L'Equipe, Jean-Michel Aulas en remet une couche sur ce sujet, même s'il reste optimiste concernant l'Olympique Lyonnais. « On va jouer la C 3 pour aller le plus loin possible, car la finale se déroule au Groupama Stadium. C’est une opportunité rare. Mais ça reste une Coupe avec ses aléas. Et, en L1, on imagine revenir sur le podium. Une place en C1 est importante. C’est la reine des compétitions. Mais quand on a, en face, des entités surpuissantes comme Monaco ou Paris et qu’on sait qu’il n’y a que deux places assurées. Ce serait d’ailleurs extrêmement injuste d’être privé de cette épreuve alors qu’on ne dispute pas la même compétition nationale que ces deux clubs », constate le patron de l'Olympique Lyonnais, qui ne pense pas pouvoir défier les deux ogres, du moins pour l'instant. Car Jean-Michel Aulas l'a déjà dit, d'ici deux ou trois ans, il espère avoir les moyens de le faire.