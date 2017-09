OL : Tousart dévoile un objectif XXL fixé par Aulas

Dans : OL, Europa League.

Titulaire indiscutable de Bruno Génésio depuis le début de la saison, Lucas Tousart est aussi juste sur le terrain qu’en interview. Dans un entretien accordé à SFR Sport, l’ancien milieu de terrain de Valenciennes a analysé le bon début de saison de Lyon, sans s’enflammer. « On fait un bon début de saison mais je pense que le bilan à la trêve aurait pu être un peu mieux. Les supporters sont contents de cette entame de championnat, ça nous fait plaisir mais il ne faut pas s’enflammer, ce n’est que le début » a-t-il confié avant de révéler un objectif important du club, imposé par Jean-Michel Aulas.

« Gagner l’Europa League est un réel objectif. Le président ne s’en cache pas, ça reste une ambition pour lui, le club et pour nous. La jouer serait superbe mais les étapes sont longues à franchir. On est tous dans le même objectif, tous les joueurs font les efforts, on sera récompensé au fil de la saison » a confié celui qui n’a été titularisé qu’à 17 reprises la saison dernière, mais qui est désormais incontournable après les départs de Maxime Gonalons, Sergi Darder ou encore Corentin Tolisso.