OL : Aulas fait une énorme promesse en vue du mercato

Dans : OL, Mercato.

L’Olympique Lyonnais fait partie des deux clubs français qui ont encore des ambitions européennes cette saison, et le président Aulas ne boude logiquement pas son plaisir.

L’idée de remporter l’Europa League trotte dans la tête du président lyonnais depuis le début de l’année, et jusqu’ici tout s’est parfaitement déroulé dans cette optique. Si un tel succès ouvrirait les portes de la Ligue des Champions au club rhodanien, cela bouleverserait aussi totalement ce qui était prévu lors du marché des transferts estival. Pour Jean-Michel Aulas, même Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso pourraient rester à Lyon avec un « happy end » de ce niveau.

« Les départs de Tolisso et Lacazette ? C'est un risque. Je peux vous assurer que si on gagne la Ligue Europa, ils ne partiront pas. Ils n'auront pas envie de partir. Et puis s'ils devaient partir, il y a pire que ça. Cela voudra dire qu'on aura des moyens surdimensionnés par rapport à nos besoins. On a enfin, ce que j'attends depuis une quinzaine d'années, les moyens de nos ambitions. Ce n'est pas au moment où on commence à avoir des ressources qu'on va se gâcher la possibilité de réaliser une fin de saison canon », a clamé dans Le Parisien le président lyonnais, qui a en effet toujours annoncé qu’il aurait un jour les moyens de ses ambitions. Et entre les ventes à venir et les revenus du nouveau stade, ce pourrait être le cas l’été prochain.