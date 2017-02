OL : Aulas fait un bond dans le passé avec Fekir

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

Dans le festival offensif contre l’AZ Alkmaar (7-1) jeudi en Europa League, un joueur de l’Olympique Lyonnais s’est particulièrement distingué.

Il s’agit bien sûr de Nabil Fekir, auteur d’un triplé face aux Néerlandais et cité dans l’équipe type de l’UEFA pour ces seizièmes de finale retour. Une prestation qui confirme la progression de l’international français longtemps en difficulté après sa rupture du ligament croisé d’un genou en septembre 2015. Cela mérite bien les félicitations du président Jean-Michel Aulas qui retrouve enfin son joyau.

« Je suis vraiment très heureux pour Nabil qui revient sur des performances qu’il a connues avant sa blessure, a réagi le dirigeant dans Le Progrès. Il a travaillé dans l’ombre, non seulement sur le collectif de l’OL, mais également avec un coach personnel et physique et mental. On voit qu’il veut être au rendez-vous de la fin du championnat et de cette Ligue Europa. Il avait déjà eu des gestes de classe sur les derniers matchs, et il a prouvé qu’il avait franchi une nouvelle étape. On se régale avec des joueurs comme Nabil. » Avec un Fekir à ce niveau, les Gones peuvent envisager une fin de saison très intéressante.