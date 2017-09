OL : Aulas et Lyon, ils ne vont pas aimer la Une de L'Equipe

Dans : OL, Ligue 1.

L’ambiance monte sérieusement à l’approche du choc de ce dimanche soir entre le Paris SG et l’Olympique Lyonnais. Les propos de Jean-Michel Aulas depuis le mercato estival parisien participent bien évidemment à faire beaucoup parler de ce match, même s’il s’agit plus de discussions économiques ou morales, que footballistiques. Mais dans ce débat quasiment à un sens unique, le président lyonnais a aussi pris en grippe le journal L’Equipe. Le quotidien sportif est accusé par le dirigeant rhodanien de jouer un double jeu, en le « suppliant » pour des interviews, tout en le cassant ensuite dans ses papiers ou ses éditos.

Sur Twitter, JMA n’a pas caché qu’il était offusqué par la Une de samedi, où il n’était « pas le bienvenu » à Paris. Et ce dimanche, même les supporters lyonnais ont du mal à digérer le « Faim de Lyon » avec Neymar et Mbappé qui ont, selon L’Equipe, « la volonté de croquer l’OL ». L’impartialité du journal est donc remise en cause par certains internautes, même s’ils trouveront certainement un appui du côté des… supporters parisiens. Ces derniers ont aussi pris en grippe le journal, notamment depuis la « remontada » de Barcelone la saison passée et le traitement avant le match réservé aux joueurs parisiens. Il y a visiblement au moins un sujet sur lesquels Parisiens et Lyonnais sont donc d’accord.

@lequipe @OL Cette 1 ère page est ignoble et vraiment orientée vous faites tout pour générer la haine : vous n'êtes vraiment pas objectif . pic.twitter.com/QARqacCQ03 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 16 septembre 2017

La une de l'équipe aujourd'hui...



Renommez votre journal @lequipe consacré qu'au PSG. Vous n'êtes pas impartial pic.twitter.com/qPzD6F7tRI — Benzegoal (@benzegoall69) 17 septembre 2017