OL : Aulas est pressé de mettre le nez à la FFF

Dans : OL, Ligue 1.

Candidat pour un nouveau mandat à la tête de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët a inclus Jean-Michel Aulas dans sa liste.

Peut-être l’occasion pour le président de l’Olympique Lyonnais de découvrir les coulisses de l’instance tricolore. Une perspective qui semble ravir le dirigeant déjà membre du conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel. Interrogé par le journal L’Equipe, Aulas ne cache pas son impatience même s’il assure qu’il n’a rien réclamé.

« Je n’étais pas demandeur. Noël m’a sollicité et ça m’a fait plaisir, a expliqué JMA au quotidien sportif. La FFF est une grande dame que je ne connais pas de l’intérieur, mais seulement par le biais des sélections. Je connais finalement mieux l’UEFA et la FIFA. J’ai la curiosité de voir comment les choses s’y passent. Je suis dans la troisième partie de mon expérience professionnelle dans le football et j’ai envie de me rapprocher de l’instance suprême. » Rappelons que l’élection du prochain président de la FFF aura lieu le 18 mars prochain.