OL : Aulas est clair, ce sera un gros renfort sinon rien au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Présent ce samedi en conférence de presse à l'occasion de la présentation d'Alex Morgan et Joséphine Hennings, Jean-Michel Aulas a bien évidemment été interrogé sur le mercato hivernal de son équipe masculine. Et s'il a de nouveau balayé l'hypothèse de la signature imminente de Filip Djordjevic, le président de l'Olympique Lyonnais a également reconnu qu'il n'était pas facile de trouver le ou les joueurs susceptibles de convenir à son équipe. Cependant, Jean-Michel Aulas est toujours aussi déterminé et promet que si l'OL fait signer un renfort, ce ne sera pas un second couteau.

« Si nous voulons jouer les premiers rôles en Europa League et en Ligue 1, alors il faut faire des efforts sur le recrutement. Il faut recruter mais recruter un ou deux joueurs de qualité en fonction des départs. On essaye bien évidemment d'y arriver mais c’est compliqué (…) Nous n’avons eu aucun contact avec un joueur qui joue actuellement à la Lazio et qui a joué en France auparavant (…) On ne fait pas notre politique en fonction de ce que pensent certains supporters. Mais on va rentrer dans une phase plus ambitieuse que par le passé. On va prendre le risque de se faire critiquer par les supporters qui nous reprochent de ne rien faire si on ne peut pas avoir un joueur de haut niveau. Et pour avoir un joueur de haut niveau, mieux vaut rester discret », a clairement fait savoir le président de l'Olympique Lyonnais, qui a confié que son staff travaillait à bloc sur ce mercato.