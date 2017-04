OL : Aulas est cash, quand il parle ses entraîneurs doivent se taire !

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas a l'art de faire passer des messages très clairs et samedi soir, après la défaite de son équipe féminine contre Manchester City, le président de l'OL a montré gentiment les crocs. Sans jamais citer Gérard Prêcheur, avec qui il est ouvertement fâché, le patron de l'Olympique Lyonnais a rappelé à ce dernier, mais aussi aux techniciens qui travaillent avec lui ou qui seront amenés à le faire, que lorsqu'il prenait des positions tactiques, il valait mieux en tenir compte.

« Le rôle du président est d’évaluer, de juger. J’ai lu que l’entraîneur n’avait pas voulu répondre au président. Heureusement pour lui, car ça ne se fait pas. Quand je dis des choses, il vaut mieux les écouter parce que dans la pratique, je me trompe rarement, a balancé le président de l’Olympique Lyonnais, pas content de ce qu’il avait vu malgré la qualification et qui tenait à le faire savoir. On a bien senti qu’il nous manque beaucoup de choses pour retrouver notre niveau de jeu. Gagner, c’est une chose. Gagner en jouant bien et en donnant du plaisir au public, c’en est une autre. Il faut retrouver ce plaisir de marquer, d’aller vers l’avant. »