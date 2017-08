OL : Aulas demande au PSG de lui « prêter des sponsors »

Dans : OL, PSG, Mercato, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas était d'humeur badine vendredi soir après la victoire de l'Olympique Lyonnais à Rennes. Alors, lorsque le cas Neymar au PSG a été évoqué, le patron de l'OL a répondu avec malice, histoire de ne pas en remettre une couche sur le cas du joueur brésilien dont il a déjà largement parlé ces dernières semaines. Cependant, Jean-Michel Aulas espère toujours que le Paris Saint-Germain ne tuera pas à petit feu le football français, et pour éviter cela le boss de l'Olympique Lyonnais a une petite idée.

« Ce que fait Nasser Al-Khelaïfi et le PSG est très, très bien. Et j’applaudis des deux mains. Si le PSG veut faire venir Messi, je suis d’accord, mais le PSG doit nous prêter des sponsors pour rééquilibrer les choses, a lancé Jean-Michel Aulas, qui a également évoqué les grands débuts de Neymar dimanche soir en Ligue 1. C’est fantastique que Neymar soit là. J’ai eu la chance de l’apercevoir il y a deux jours à Saint-Tropez. J’ai vu qu’il était très agile aussi à la plage et le soir. Si j’étais sur le yacht avec lui ? Non, j’y étais pas, mais je n’étais pas très loin. »