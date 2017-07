OL : Aulas confirme la vente de Mammana et le tacle !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas a mis en furie une bonne partie de ses supporters en validant l'éventuelle vente d'Emanuel Mammana par l'Olympique Lyonnais, même si l'offre du Zénith Saint-Pétersbourg est conséquente. Car le club russe va débourser 16ME afin de s'offrir le défenseur argentin acheté pour la moitié de cette somme lors du mercato estival 2016. La colère ne baisse pas sur les réseaux sociaux, où le président de l'OL a collé quelques taquets à des fans furibards.

Et ce ne sont pas les propos de Jean-Michel Aulas ce samedi dans L'Equipe qui vont ramener le calme. Le patron de l'Olympique Lyonnais assume totalement sa décision dans le dossier Emanuel Mammana et il la justifie sans ménager le défenseur. « À partir du moment où on nous propose le double pour un joueur et qu'il n'est pas dans les trois ou quatre premiers dans la hiérarchie des défenseurs centraux pour notre entraîneur, cette offre nous intéresse. J’aime beaucoup Emanuel mais il n'a pas montré le niveau qu'on attendait pour les matches que nous avons disputés », a balancé Jean-Michel Aulas, qui n'est donc pas convaincu que Mammana a le niveau espéré lorsque l'OL était allé le chercher en Argentine.