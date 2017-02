OL : Aulas-Balmont, ça ne vole pas très haut

Dans : OL, Ligue 1, Dijon.

Ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, Florent Balmont est parti du Rhône depuis bien longtemps. Pour son retour ce dimanche avec Dijon, le milieu de terrain a fait son match malgré ses 37 ans. Et même pour un joueur de son expérience, la défaite en fin de match avec un pénalty discutable et discuté, a été très difficile à digérer. L’ancien lillois s’est ensuite lancé dans un couplet destiné aux arbitres, qui selon lui avantagent plus facilement les gros et cherchent à envoyer Dijon en Ligue 2 avec ce genre de décision. Une théorie du complot élaborée sous le coup de la déception, mais que Jean-Michel Aulas n’a pas du tout appréciée. Le président lyonnais, qui a fustigé les plaintes dijonnaises sur l’arbitrage en expliquant que la victoire de son club était de toute façon méritée, s’est ensuite livrée à une attaque un peu moins glorieuse sur Florent Balmont.

« Balmont est remonté contre tout ce qui bouge et tout ce qui le dépasse par la taille », a livré le président lyonnais en référence au 1,68 m du joueur dijonnais. Un argument qui manque un peu de subtilité, et probablement volontairement chambreur histoire de mettre en avant le caractère de râleur de Florent Balmont.