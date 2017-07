OL : Aulas attend une nouvelle arrivée imminente au mercato

Dans : OL, Mercato.

Jean-Michel Aulas n’est clairement pas en vacances dans ce mois de juillet, le président lyonnais enchaine les conférences de presse pour présenter ses recrues, tout en faisant le tour des médias pour évoquer les rumeurs autour de son club, ou le naming en cours de finalisation.

Ce lundi, c’est Kenny Tete qui est officiellement introduit comme joueur de l’Olympique Lyonnais, et il ne devrait pas être le dernier en date. Un défenseur central est attendu, qui devrait être Marcelo, et un attaquant pourrait être recherché un peu plus tard en fonction des premiers résultats. Le suspense ne devrait pas durer longtemps, car JMA a expliqué sans équivoque l’absence de Florian Maurice lors de la présentation de Kenny Tete devant les médias.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Kenny. C’était une priorité du club, du coach et de Florian Maurice. Flo n’est pas présent car il est sur un dossier qu’on souhaite conclure dans la fin de semaine », a souligné Aulas, qui avait précédemment tenu à rappeler que Tete était suivi depuis longtemps, et que l’OL n’avait donc pas attendu son élimination par l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa pour lui piquer deux de ses joueurs.