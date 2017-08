OL : Aulas attaque le PSG et Monaco pour le même prix

Dans : OL, Mercato, PSG, Monaco.

Le président de l'Olympique Lyonnais n'est pas décidé à lâcher le morceau suite à l'achat par le Paris Saint-Germain de Neymar pour 222ME lors de ce mercato. Pour Jean-Michel Aulas, le PSG est cette fois allé trop loin avec ce transfert. Mais ce lundi, dans Le Progrès, le patron du club rhodanien estime que non seulement Paris a tort dans son approche économique, mais il pense également que l'AS Monaco ne fait pas bien les choses. Pour Jean-Michel Aulas, c'est évidemment l'Olympique Lyonnais qui est le bon élève.

« Il faut trouver le juste milieu entre le fait de recruter des joueurs extraordinaires qui vont remplir les stades, et aussi une logique, un équilibre, afin que cela ne se retourne pas contre ces choses merveilleuses. Ce sera fantastique de voir jouer Neymar chez nous à Lyon, mais il ne faut pas tout déséquilibrer. Parler de l’achat d’un joueur de 220 millions chargés à 600 millions, c’est plus que des Airbus, que le stade de Lyon, que celui de Munich. Neymar, c’est 30 à 40 millions de salaires annuels nets. Ce n’est pas rationnel. Je vois ce que fait Paris, ce que fait Monaco, ça ne me plaît qu’à moitié. Ce qui me gène chez Monaco, c’est que ce club achète pour revendre. On est complètement différent. On fait les choses à la lyonnaise, sérieusement. L’OL a de loin le meilleur modèle économique », explique le président de l’Olympique Lyonnais, toujours persuadé que sur la durée les choix qu’il fait sont les bons. L'avenir dira si Jean-Michel Aulas est visionnaire.