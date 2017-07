OL : Aulas annonce la vente de Lacazette pour moins de 50 ME

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Le transfert d’Alexandre Lacazette à Arsenal ne fait désormais plus l’ombre d’un doute. Après un mois de rebondissements, notamment au moment de l’interdiction de recrutement de l’Atlético Madrid, l’attaquant rhodanien va bien quitter l’OL dans les prochaines 48 heures. Mais alors que des médias anglais avaient évoqué une somme allant jusqu’à 67 ME au cours du week-end écoulé, Jean-Michel Aulas a tenu à démentir ces chiffres dans les colonnes du Progrès.

« Les 67 millions annoncés par des sources anglaises et relayées, constituent une somme impossible et pas réaliste. La première offre transmise par Arsenal a été de 45 millions. Et le transfert se fera sur une fourchette comprise entre 45 et 50 millions », a fait savoir Jean-Michel Aulas, qui se satisfait néanmoins de ce transfert record. « Être proche des 50 millions est quelque chose d’unique, et constituera sans doute un record pour Arsenal et pour l’Olympique Lyonnais aussi bien sûr. Sachant que traditionnellement, un club comme Arsenal, et c’est le cas du Bayern aussi, n’a pas vocation à investir autant sur un joueur ». Reste maintenant à voir si l’Olympique Lyonnais va utiliser cette belle enveloppe pour remplacer l’international français de 26 ans. Mariano Diaz ayant déjà été présenté comme le leader de l'attaque rhodanienne.