OL : Aulas a puni les supporters à la banderole sexiste

Dans : OL, Ligue 1.

Il y a quelques semaines, à l'occasion du match OL-Lille, un supporter de l'Olympique Lyonnais avait brandi un étendard qui renvoyait les femmes vers la cuisine. Un drapeau sexiste et pas malin à priori plusieurs fois sorti dans les tribunes du Parc OL, mais qui cette fois a eu les honneurs d'un passage en direct sur Canal+ Sport. Forcément, l'affaire était montée en mayonnaise, au point que le club rhodanien avait annoncé que des sanctions seraient prises contre ceux qui avaient sorti cette banderole très peu politiquement correct.

Si l'on ne sait pas exactement ce que Jean-Michel Aulas a finalement décidé, le président de l'Olympique Lyonnais a confié ce dimanche dans L'Equipe que les supporters sexistes avaient été sanctionnés, sans en donner le détail. « Ils ont présenté leurs excuses avant d’expliquer qu’ils ne s’étaient pas rendu compte du caractère sexiste et diffamant. Pour eux, c’était de l’ironie. On a mis les choses au point, ils ont été sanctionnés. On a défini un cadre bien précis afin d’éviter que ce genre de problème se répète », a précisé le patron de l’OL, conscient que ce genre de chose devait tout de même être pris au sérieux par l'Olympique Lyonnais.