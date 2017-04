OL : Aulas a croisé Cazarre et ça n'a pas rigolé

Dans : OL, Ligue 1.

On le sait, Jean-Michel Aulas n'est pas vraiment fan de l'humour de Julien Cazarre, le trublion de J+1 ayant pris l'habitude de faire passer le président de l'Olympique Lyonnais pour un homme appréciant énormément les femmes, à la limite de l'obsédé sexuel. Si cela fait rire pas mal de monde, le patron de l'OL n'apprécie pas et l'avait déjà fait savoir via Twitter. Mais cela n'a pas empêché Julien Cazarre de régulièrement chambrer le patron de l'OL toujours sous le même angle.

Et ce vendredi, le hasard a fait que les deux hommes se sont croisés au stade Raymond-Kopa. Selon Le Progrès, le chroniqueur de J+1 était en effet présent avec les supporters d'Angers, avant de réaliser une interview de Saïd Chabane, l'homologue de Jean-Michel Aulas au SCO. Le quotidien régional explique que croisant par hasard Julien Cazarre « le président de l’OL a tenu à lui dire qu’il appréciait peu l’image et la caricature qu’il faisait de lui. » On ne sait pas vraiment si cela calmera les ardeurs de l'animateur de J+1 ou si bien au contraire il enfoncera le clou sur le patron de l'Olympique Lyonnais. On a tout de même une petite idée sur la réponse.