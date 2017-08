OL - ASSE : Embrouille entre supporters sur fond de bâche volée

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Depuis quelques heures, une photo circule sur les réseaux sociaux où l'on peut voir une énorme banderole des Bad Gones - Kop Virage Nord visiblement en possession de supporters stéphanois, lesquels ont affiché en dessous un message à destination de leurs homologues lyonnais. « Vous avez inventé le cinéma, pas l’imprimerie », indique cette banderole aux couleurs des Green Angels. Forcément dans le camp des fans stéphanois, on ricane de ce bon tour joué aux rivaux et voisins, cette banderole ayant été volé chez un imprimeur.

Mais en réponse à cela, les Bad Gones ont publié un communiqué musclé histoire de relativiser « l’exploit » des Ultras de l’ASSE. « Bien que le bout de tissu affiché par nos voisins consanguins est semblable en tout point à celui qui nous a été livré par nous fournisseur cela n’en fait pas LA bâche de notre groupe (…) Il s’agit du problème de notre fournisseur, il devra prendre ses responsabilités et en assumer les conséquents. Nous le laissons à ses problèmes internes et son dépôt de plainte pour vol et recel. Nous sommes actuellement en possession de l’original, toutefois cette bâche n’ayant jamais été utilisés, elle est pour nous sans grande valeur. Ce vol sans honneur perpétré par ce pseudo groupe l’a été envers un imprimeur, pas envers les Bad Gones. Néanmoins nous avons décidé de ne pas l’utiliser. De notre côté, nous apporterons toutes les réponses que nous jugerons nécessaires à cet affront venu d’un groupe insignifiant se targuant d’un vol sans courage ni honneur. En s’affichant fièrement sur les réseaux avec une pâle copie d’une pseudo bâche, il reste ainsi fidèle à l’image que l’on avait de lui, un groupe sans envergure, que nous avons eu de cesse depuis de nombreuses années de ne voir que de dos, prenant leurs jambes à leur cou…. », ripostent les Bad Gones. Le prochain derby sent déjà la poudre...