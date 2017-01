OL - ASSE : Aulas exulte, le Parc OL domine Geoffroy-Guichard

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Il y a un an jour pour jour, l'Olympique Lyonnais jouait son premier match au stade du Parc OL et devant des tribunes combles l'équipe de Bruno Genesio battait Troyes. Douze mois plus tard, le bilan est plus que positif, car même si l'enceinte lyonnaise n'a pas toujours affiché complet, le succès populaire est indiscutablement au rendez-vous. Jean-Michel Aulas, qui s'est battu pendant des années pour réussir ce challenge, ne peut donc que se réjouir de ce premier anniversaire. Et en marge de la victoire de l'Olympique Lyonnais contre Montpellier, il ne s'est pas privé de balancer une petite vanne sur ses voisins de Saint-Etienne.

« Je ne veux pas être méchant pour nos voisins de Saint-Etienne qui sont toujours très populaires, mais on a largement dépassé l’affluence de Geoffroy-Guichard. Au Parc OL, la dynamique, l’ambiance n’ont rien à envier aux meilleures ambiances du championnat », a fait remarquer le président de l’Olympique Lyonnais, histoire de remettre un peu de piment entre les supporters des deux clubs rivaux. Il est cependant vrai que le bassin de population de la capitale des Gaules est supérieur à celui du Forez et que mathématiquement cette différence en faveur de l'OL s'explique. Cependant, Jean-Michel Aulas ne pouvait pas s'empêcher ce petit plaisir...