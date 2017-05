OL : Arsenal, Atlético… Lacazette annonce ce qu’il ne veut pas

Dans : OL, Mercato.

Auteur de 31 buts toutes compétitions confondues, Alexandre Lacazette n’est pourtant pas récompensé de son excellente saison avec l’Olympique Lyonnais.

Pour commencer, l’attaquant de 25 ans n’entre toujours pas dans les plans du sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps. Et comme si cela ne suffisait pas, le Gone s’aperçoit que sa cote sur le marché des transferts n’est pas si élevée. Comme nous vous l’indiquions mardi, Lacazette ne fait pas partie des priorités des cadors européens. Ce qui ne l’empêche pas de se montrer exigeant sur le profil des clubs intéressés.

« L'équipe que je rejoindrai devra disputer la Ligue des Champions et pratiquer un beau football. C'est-à-dire du jeu de passe, pas simplement dégager le ballon d'une surface à l'autre. Pas de "kick ans rush". Cela ne me conviendrait pas », a prévenu l’international tricolore selon Sky Sports. Autant dire que West Ham, qui le convoitait l’été dernier, ou encore Arsenal, actuel 6e de Premier League, peuvent s’abstenir. En revanche, l’Atlético Madrid et le Borussia Dortmund pourraient correspondre au club idéal de Lacazette.