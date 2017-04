OL : Armand Garrido dément être candidat à la retraite

Dans : OL, Ligue 1.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais ont appris lundi qu'un coup de balai se préparait au sein du club avec notamment comme principale victime Stéphane Roche, l'actuel directeur du centre de formation de l'OL. Mais ce mardi, L'Equipe annonçait également qu'Armand Garrido, actuel coach des U17 de l'Olympique Lyonnais allait partir à la retraite. Dans la capitale des Gaules, Garrido bénéficie d'une formidable image, le technicien de 61 ans étant toujours cité comme l'un des éléments essentiels de l'OL par des joueurs comme Karim Benzema, Samuel Umtiti et tant d'autres passés entre ses mains.

Mais, via 20 Minutes, Armand Garrido a fermement démenti avoir demandé à Jean-Michel Aulas de partir à la retraite, loin de là même. « Je n’ai pas évoqué un départ à la retraite auprès du club. Je ne me sens pas usé. Je suis actuellement en pleines discussions avec l’OL », a précisé Armand Garrido, lequel n'est donc pas plus tenté que cela par un départ de l'Olympique Lyonnais en fin de saison. Le message a le mérite d'être clair.