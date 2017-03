OL : Après l’AZ Alkmaar, la fête est finie prévient Nainggolan

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

Opposé à l’AZ Alkmaar en seizième de finale de l’Europa League, l’Olympique Lyonnais s’est promené à l’aller (1-4) comme au retour (7-1).

Une confrontation tranquille qui a confirmé les ambitions du club rhodanien, dont le président Jean-Michel Aulas ne vise rien d’autre que le trophée. Mais dès le prochain tour, l’adversaire sera beaucoup plus coriace que les Néerlandais. En effet, les Gones auront affaire à la Roma et à son milieu de terrain Radja Nainggolan, bien décidé à mettre un terme à la balade de l’OL.

« Le tirage au sort n'a pas été clément, on aurait pu affronter des équipes moins fortes. Mais au final, si l'on n'affronte pas une bonne équipe maintenant, ce sera le cas au prochain tour donc ça ne change pas grand-chose. Il faut battre tout le monde pour soulever le trophée, c'est notre objectif, a annoncé le Belge sur le site officiel de l’UEFA. Ce que je connais de Lyon ? Je connais bien Yanga-Mbiwa, qui a joué avec nous et qui est un excellent joueur. Mais l'équipe en général joue bien. Ils ont battu l'AZ, ça a semblé facile. Mais je pense que nous sommes beaucoup plus forts que l'AZ, ce sera sûrement plus difficile contre nous. » On imagine que les Lyonnais sont déjà au courant.