OL : Aouar pourrait vite se faire un nom en Europe

Pour sa deuxième apparition chez les professionnels, Houssem Aouar confirme tout le bien que ses formateurs à Lyon pensent de lui, avec déjà quelques actions de classe et un premier but à son actif.

Au cœur du festival offensif de son équipe, cette réalisation n’est pas passée inaperçue, lui qui ne pouvait rêver de meilleurs débuts dans le stade de sa ville. « Marquer pour mon deuxième match en pro, à Lyon, dans ma ville, ça me fait très plaisir. Je n’ai pas réfléchi, du moins un petit peu. J’ai vu que le gardien pouvait ouvrir les jambes, du coup je l'ai glissé », a confié le jeune milieu offensif, qui se dit que cette Europa League pourrait lui permettre de se mettre en évidence. Surtout si l’aventure continue encore quelques mois.

« Oui, on sait qu’on a de grandes ambitions pour cette coupe d’Europe, qui est très importante pour le club. 7-1, c’est vrai qu’on envoie un petit message, mais on va se concentrer sur le reste et travailler », a confié Houssem Aouar, qui n’ignore pas que la Coupe d’Europe est aussi un moyen de se faire connaître encore plus rapidement que le championnat, où il n’a pas encore eu sa chance cette saison. Mais pour le moment, Bruno Genesio aura surtout à cœur de ne pas griller sa pépite, même si ses débuts prometteurs donnent envie d’en voir plus.